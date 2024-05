Την ανωτερότητα του Ολυμπιακού παραδέχτηκε ο τεχνικός της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, αναφέροντας παράλληλα πως η ομάδα του δεν έδειξε συνέπεια στο παιχνίδι της και δικάιως γνώρισε την ήττα. Παράλληλα έχρισε τους ερυθρόλευκους φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Conference League.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τώρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε για την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν παίξαμε με τον τρόπο που συνηθίζουμε να παίζουμε, δεν είχαμε συνέπεια και σταθερότητα στο παιχνίδι μας, με τη μπάλα στα πόδια, με τις τοποθετήσεις μας. Χάσαμε λίγο τις θέσεις μας στον αγωνιστικό χώρο και άξιζαν να νικήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ολυμπιακός είναι μία πολύ καλή ομάδα που διαθέτει εμπειρία και ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στη ρεβάνς είναι να παίξουμε καλύτερα.

Δεν είναι θέμα τύχης γιατί έπαιξαν καλύτερα, άξιζαν τη νίκη. Στο δεύτερο μέρος ισοφαρίσαμε και φέραμε το ματς στα ίσα αλλά ξανά παίξαμε άσχημα και εκείνοι σκόραραν.

Το μήνυμά μου προς τους παίκτες στα αποδυτήρια είναι πως θα πρέπει θα παίξουν καλύτερα, να ελέγξουν τον ρυθμό, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα είναι το απόλυτο φαβορί, εμείς θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας κα να επιβάλλουμε το δικό μας στιλ παιχνιδιού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

“Olympiacos deserved to win.”

Unai Emery says that lack of consistency ultimately cost Aston Villa on the night in his post-match review…

🎙️ @Becky_Ives_ | #UECL

📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/YNyF3lWxhQ

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 2, 2024