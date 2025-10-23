Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Στη σύλληψη του διαιτητή της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς προχώρησε την Tετάρτη η σερβική αστυνομία, όπως μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός RTS.

Όπως αναφέρει τo Βlic ο 40χρονος ρέφερι είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση της ομάδας «Vračarci», οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον Σέρβο διαιτητή, στο διαμέρισμα του οποίου βρέθηκαν 250.000 ευρώ και ράβδοι χρυσού.

Το video από την επιχείρηση της σερβικής αστυνομίας στη διάρκεια της οποίας συνελήφθη μεταξύ άλλων και ο Νίκολιτς:

Η σέρβικη αστυνομία, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «ένας διαιτητής μπάσκετ της Euroleague με τα αρχικά UN συνελήφθη στο Βελιγράδι. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι βρέθηκαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Ο Νίκολιτς θεωρείται από την Euroleague ως μία από τις καλύτερες σφυρίχτρες και μάλιστα ήταν υποψήφιος για να διευθύνει αγώνες στο προηγούμενο Final Four.

Την εφετινή σεζόν έχει διευθύνει το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της εφετινής κανονικής περιόδου, αλλά και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Ο 40χρονος διαιτητής αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα για Οργανωμένο Έγκλημα, όπως και οι ακόμη 10 συλληφθέντες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο Νίκολιτς είναι γνωστός στους φιλάθλους για τη μακρόχρονη παρουσία του στις διοργανώσεις της EuroLeague, της ABA League και του σερβικού πρωταθλήματος (KLS), αλλά και για αρκετά επεισόδια που έχουν σημαδέψει την καριέρα του.

Το 2025 είχε αποβάλει από αγώνα της ABA League τον θρυλικό Ίβο Ντάνεου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ενώ το 2021 ο Ερυθρός Αστέρας είχε ζητήσει επίσημα την πειθαρχική του τιμωρία, μετά από περιστατικό καταστροφής της διαιτητικής αίθουσας σε ματς με τη Τσεντεβίτα Ολύμπια.

Για τι κατηγορούνται τα μέλη της ομάδας «Vračarci»

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας γνωστής ως «Vračarci», καθώς και της συνεργαζόμενης μαζί τους εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν λόγω βάσιμων υποψιών ότι έχουν διαπράξει τα εξής εγκλήματα: