Ο Φάμπιο Καναβάρο είναι επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ουζμπεκιστάν, ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, προσθέτοντας ότι «υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ιταλό προπονητή, νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 ως παίκτης κι έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της σύγχρονης εποχής».

Ο Ιταλός προπονητής θα ηγηθεί της Εθνικής ομάδας στην προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο Καναβάρο θα υποστηρίζεται από το ακόλουθο τεχνικό επιτελείο: Εουτζένιο Αλμπαρέλα (βοηθός προπονητή), Φραντσέσκο Τροΐζε (γυμναστής) και Αντόνιο Τσιμέντι (προπονητής τερματοφυλάκων).