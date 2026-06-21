Η Αλεξία Πουτέγιας αλλάζει κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα της. Οι δύο φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» στις γυναίκες, φεύγει στο τέλος του μήνα από την Μπαρτσελόνα έπειτα από 14 χρόνια παρουσίας.

Η απόφαση της 32χρονης Ισπανίδας σταρ ήρθε μετά την κατάκτηση του Champions League γυναικών, όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 4-0 της Λυών, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της Πουτέγιας με τον Σύλλογο.

Έκλεισε τη διοργάνωση με ακόμη μία εντυπωσιακή πορεία, όντας μάλιστα η κορυφαία παίκτρια της σεζόν στο Women’s Champions League. Στον τελικό της διοργάνωσης, στον έκτο σερί που αγωνίστηκε με την Μπαρτσελόνα, η Πουτέγιας είχε καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη νίκη επί της Λυών.

Έχει μεγάλη πρόταση για να συνεχίσει την καριέρα της στην Αγγλία και στην London City Lionesses και αποφάσισε να την αποδεχθεί, μολονότι είχε προσφορές και από ομάδες των ΗΠΑ.