Η Γαλατασαράι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό, κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας πρόσφατα τάραξε τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού εντάσσοντας στο δυναμικό της τον Ράφαελ Λεάο. Ωστόσο, ο Πορτογάλος σταρ φαίνεται πως δεν θα είναι το κερασάκι στην τούρτα για την «τσιμ-μπομ».

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