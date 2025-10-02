Ο Φάμπιο Καναβάρο, πρώην προπονητής της Ουντινέζε, που την περασμένη σεζόν απολύθηκε από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Ουζμπεκιστάν, όπως υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα του Τορίνο «Tuttosport».

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 2006 αποφάσισε να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση, αφότου έφυγε από τη Serie A, για δουλέψει στο πρωτάθλημα της Κροατίας, αλλά τ’ αποτελέσματα δεν τον δικαίωσαν και απολύθηκε.

Τώρα το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο 52χρονος Ιταλός κόουτς έχει συμφωνήσει με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ουζμπεκιστάν για ν’ αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας, η οποία εξασφάλισε την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελλο του 2026.

Οι «λευκοί λύκοι», όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής Ουζμπεκιστάν, προκρίθηκαν στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην Ιστορία τους (σ.σ. η χώρα είναι ανεξάρτητη από το 1991 και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης).