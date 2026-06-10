Η Γιουβέντους αναζητεί τερματοφύλακα και στράφηκε στη λύση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, μετά την άρνηση της Λίβερπουλ ν’ αφήσει να φύγει ο Αλισον Μπέκερ.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής ήθελε να αποχωρήσει από την Άστον Βίλα και έδωσε τα χέρια με την ομάδα του Τορίνο για τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Μαρτίνες έχει συμβόλαιο με τη Βίλα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά η διοίκηση μ’ ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει στη Γιουβέντους.