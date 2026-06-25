Ο Μάρτιν Ντουμπράβκα ήταν έτοιμος το περασμένο καλοκαίρι να φύγει από τη Νιούκαστλ και να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Σαμπάμπ, αλλά τα δεδομένα άλλαξαν και αποφάσισε να μείνει στην Αγγλία υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπέρνλι.

Ο 37χρονος Σλοβάκος διεθνής τερματοφύλακας, μετά από έξι χρόνια καριέρας στη Νιούκαστλ είχε αποφασίσει να φύγει και να παίξει στη «Saudi pro League», αλλά η Μπέρνλι τον έπεισε να παραμείνει στην Premier League.

Στο τέλος του μήνα μένει ελεύθερος και σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun» έχει συμφωνήσει με την Τότεναμ σε διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας.