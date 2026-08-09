Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μετακίνηση του Αλέξανδρου Κυζιρίδη από τη Χαρτς στην Τουρκία. Όπως αποκάλυψε η «Edinburgh News» και επιβεβαιώθηκε από τον σκωτσέζικο σύλλογο, έγινε αποδεκτή προσφορά από τουρκική ομάδα – χωρίς να κατονομαστεί ποια.

Ο 25χρονος διεθνής εξτρέμ θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην Τουρκία προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ο Κυζιρίδης έμεινε εκτός αποστολής από το σημερινό (9/8) παιχνίδι της Χαρτς κόντρα στη Νταντί Γιουνάιτεντ για τη 2η αγωνιστική της σκωτσέζικης Premier League.

Ο Κυριζίδης φόρεσε μόλις για μια σεζόν τη φανέλα του συλλόγου από το Εδιμβούργο, ωστόσο πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Έπαιξε σε 42 αγώνες, πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, φτάνοντας μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου – κατέληξε την τελευταία αγωνιστική στη Σέλτικ. Με τη μετακίνησή του αναμένεται να φέρει περίπου 2 εκατ. ευρώ στα ταμεία της Χαρτς.