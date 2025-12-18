Η Ινδία, υποψήφια για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή του καταλόγου με τα περισσότερα κρούσματα ντόπινγκ στον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Το 2024, 260 Ινδοί αθλητές βρέθηκαν θετικοί σε 7.113 δείγματα που αναλύθηκαν, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον παγκόσμιο φορέα ελέγχου ντόπινγκ.

Αυτό αποτελεί σοβαρή οπισθοδρόμηση για την πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, που προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2030 και φιλοδοξεί να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036.

Η Ινδία προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της, ωστόσο έχει ήδη καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων που σχετίζονται με ντόπινγκ στον κόσμο και το 2022 και το 2023.

Το 2024, οι Γάλλοι αθλητές… κατέλαβαν την δεύτερη θέση με 91 θετικά κρούσματα, μπροστά από την Ιταλία (85), ενώ ακολουθούν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 76 κρούσματα, η Γερμανία (54) και η Κίνα (43).

«Τα τελευταία χρόνια, η Ινδία έχει ενισχύσει σημαντικά το σύστημα αντιντόπινγκ», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ της Ινδίας (NADA), με την επισήμανση πως «έχουν αυξηθεί οι αριθμοί των τεστ, ενώ έχει δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση».

Σύμφωνα με την NADA, από τις 16 Δεκεμβρίου 2025, ο αριθμός των τεστ που διεξήχθησαν από την αρχή του έτους ανήλθε σε 7.068, με 110 θετικά κρούσματα.

Τον περασμένο Ιούλιο, η νεαρή παλαίστρια, Ριτίκα Χόντα, η οποία έφθασε στα προημιτελικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, βρέθηκε θετική και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό. Πριν από λίγες εβδομάδες, κατά την διάρκεια των Ινδικών Πανεπιστημιακών Αγώνων, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μόνο μία αθλήτρια συμμετείχε σε ορισμένα αγωνίσματα στίβου, ενώ οι άλλες επέλεξαν να μην αγωνιστούν λόγω της παρουσίας παραγόντων αντιντόπινγκ.

Σημειώνεται, ότι ινδική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής τον περασμένο Ιούλιο. Και με την ευκαιρία αυτή, η ΔΟΕ κάλεσε την Ινδία να ενισχύσει τα μέτρα κατά του ντόπινγκ προκειμένου να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Αχμενταμπάντ (δυτική Ινδία).

Τον περασμένο Αύγουστο συνεστήθη ειδική επιτροπή επιφορτισμένη με την καταπολέμηση αυτών των πρακτικών, ενώ εγκρίθηκε νόμος κατά του ντόπινγκ, με στόχο ιδίως την ενίσχυση των ελέγχων και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων διεξαγωγής δοκιμών.