Περνώντας μέσα από 38 πόλεις, το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θ’ αρχίσει την… περιοδεία του στην Βόρεια Αμερική, στις 26 Φεβρουαρίου.

Το βαρύτιμο τρόπαιο άρχισε το παγκόσμιο ταξίδι του από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας στις 3 Ιανουαρίου, και θα φτάσει στην Πόλη του Μεξικού, πριν ταξιδέψει σε ακόμα 10 πόλεις στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων της Γκουανταλαχάρα και του Μοντερέι.

Το τμήμα της περιοδείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες θ΄αρχίσει στο Λος Άντζελες στις 24-25 Μαρτίου, ενώ στην διαδρομή με τις 21 στάσεις, το Κύπελλο θα βρεθεί και στις 11 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες στις ΗΠΑ, μαζί με 10 επιπλέον.

Στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Βανκούβερ θα φθάσει στις 10 Απριλίου. Το τμήμα του Καναδά θα εκτείνεται σε επτά πόλεις, ολοκληρώνοντας με την πόλη υποδοχής, το Τορόντο, στις 25-26 Μαΐου.

Στην συνέχεια, το τρόπαιο θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για μια διήμερη επίσκεψη στην Βοστώνη, πριν κάνει την τελευταία του στάση στις ΗΠΑ στις 3 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, για να επιστρέψει στην Πόλη του Μεξικού από τις 5 έως τις 8 Ιουνίου, εν όψει του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.