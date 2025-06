Τα ξημερώματα της Κυριακής (03:00) γίνεται η σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με το ματς ανάμεσα στην Αλ Αχλί και την Ίντερ Μαϊαμι του Λιονέλ Μέσι να κόβει την… κορδέλα στο πρώτο FIFA Club World Cup, όπου 32 ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Το παιχνίδι της νέας μορφής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων θα διεξαχθεί στο «Hard Rock Stadium», χωρίς μετάδοση για το ελληνικό κοινό, καθώς ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει συνολικά μόνο 15 από τους 63 αγώνες της διοργάνωσης.

Το εν λόγω τουρνουά θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, οι αγώνες του θα πραγματοποιηθούν σε 12 γήπεδα και 11 πόλεις, με αποκορύφωμα τον τελικό στο «MetLife Stadium» στις 13 Ιουλίου (22:00).

Πρόκειται για μία διοργάνωση που έχει ξεφύγει από τον…πρόδρομό της, το Διηπειρωτικό Κύπελλο με την-έσχατη- μορφή των επτά ομάδων, σε ένα τουρνουά στις εορτές.

Στη θέση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου βλέπουμε μία διοργάνωση 32 ομάδων, με χρηματικά έπαθλα σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια (929 εκατομμύρια ευρώ), προσφέροντας στις παγκόσμιες υπερδυνάμεις περισσότερα κίνητρα από ποτέ για την αναζήτηση διεθνούς δόξας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 θα είναι η πρώτη διοργάνωση ενός προγραμματισμένου τουρνουά τετραετίας. Οι ομάδες χωρίζονται σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων, με τις δύο πρώτες να προκρίνονται στους «16». Από εκεί, κάθε αγώνας είναι «ξαφνικός θάνατος» έως ότου ένας σύλλογος σηκώσει το τρόπαιο στο Νιου Τζέρσεϊ τον επόμενο μήνα.

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρώτο FIFA Club World Cup έχει διχάσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Η μεγαλύτερη αντίδραση για το συγκεκριμένο τουρνουά είναι από τους ίδιους τους παίκτες. Κι αυτό γιατί τα επιπλέον παιχνίδια θα είναι επικίνδυνα για την υγεία τους, σε ένα ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα από τους συλλόγους και τις εθνικές τους ομάδες.

Την ίδια ώρα για τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, πρωτεργάτη του αμφιλεγόμενου αυτού θεσμού -που έχει δεχθεί έντονη κριτική κυρίως για την επιβάρυνση του ποδοσφαιρικού ημερολογίου- η στιγμή είναι ιστορική. Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Πέμπτη (12/6), το νέο αυτό τουρνουά εγκαινιάζει «μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο».

«Είναι σαν το 1930, όταν ξεκινούσε η πρώτη Παγκόσμια διοργάνωση εθνικών ομάδων. Σήμερα όλοι μιλούν για αυτή τη νέα διοργάνωση, γι’ αυτό είναι ιστορική» υποστήριξε ο Ινφαντίνο.

Ο νικητής της διοργάνωσης θα λάβει 108 εκατομμύρια ευρώ από τη FIFA. Το συνολικό χρηματικό έπαθλο που θα μοιραστούν οι 32 ομάδες θα φτάσει τα 865 εκατομμύρια. Τα 454 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη συμμετοχή και θα μοιραστούν με εμπορικά κριτήρια, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν με βάση την απόδοση των ομάδων.

Στη… σκηνή της διοργάνωσης θα εμφανιστούν πρωταθλητές και κορυφαίες ομάδες και από τις έξι συνομοσπονδίες της FIFA. Από τους ευρωπαίους…σημαιοφόρους, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Μπάγερν Μονάχου, αλλά και την πρόσφατη πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, μέχρι τους Νοτιοαμερικανους της Παλμέιρας, της Ρίβερ Πλέιτ και της Φλαμένγκο.

Πρόκειται για μία διοργάνωση που όμως δεν θα έχει τις τρεις πρωταθλήτριες από τα Big-5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τη Λίβερπουλ (Premier League), τη Μπαρτσελόνα (LaLiga) και τη Νάπολι (Serie A), καθώς απέτυχαν να εκπληρώσουν τα περίπλοκα κριτήρια πρόκρισης.

Η παρουσία του Λιονέλ Μέσι, καθώς και άλλων αστέρων, ίσως δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απουσία του Λαμίν Γιαμάλ, που δημιούργησε ενθουσιασμό όσο κανένας άλλος παίκτης αυτή τη σεζόν, αλλά και των Μοχάμεντ Σαλάχ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Νεϊμάρ.

Βέβαια υπάρχει αναμονή για την εμφάνιση των νέων σούπερ αστέρων στη σκηνή της διοργάνωσης, από τον Γάλλο Ντεζιρέ Ντουέ στον Βραζιλιάνο Εστεβάο και από τον Αργεντινό Φράνκο Μασταντουόνο στον Πορτογάλο Ροντρίγκο Μόρα.

Η τηλεοπτική μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2028, θα γίνει παγκοσμίως από το DAZN, το οποίο αρχικά είχε ως πλάνο να δείξει επί πληρωμή τα ματς, ωστόσο το μικρό ενδιαφέρον του κοινού συνέβαλε στο να τα δείξει κανονικά, δίχως (οικονομική) επιβάρυνση για το κοινό.

Από αυτήν πήρε και τα δικαιώματα ο ANT1, ώστε να προβληθούν και στη χώρα μας. Από τα συνολικά 63 παιχνίδια της διοργάνωσης μόνο 15 παιχνίδια θα καλυφθούν από τον ΑΝΤ1 για όλη τη διοργάνωση, εκ των οποίων 4 θα μεταδοθούν μόνο διαδικτυακά μέσω antenna.gr.

Ο πρώτος αγώνας που θα προβληθεί ζωντανά από το κανάλι του Αμαρουσίου είναι αυτός ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ατλέτικο Μαδρίτης, η σέντρα του οποίου είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 22:00.

1. Οι νικητές των κυριότερων διασυλλογικών πρωταθλημάτων (Champions League, Copa Libertadores, Champions Cup κ.α.) την περίοδο 2021-2024. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα πάρει περισσότερους από έναν τίτλο σε αυτό το διάστημα, το εισιτήριο μεταβιβάζεται σε ομάδα με υψηλή θέση στην τετραετή κατάταξη της ομοσπονδίας.

2. Τετραετής κατάταξη συλλόγων. UEFA και CONMEBOL έχουν το δικαίωμα να προσθέτουν επιπλέον ομάδες βάσει της παρουσίας τους στις διοργανώσεις τους τις τέσσερις τελευταίες σεζόν.

3. Όρια συμμετοχής ανά χώρα – Το όριο είναι 2 ομάδες ανά ομοσπονδία, παρόλα αυτά αν υπάρχουν περισσότερες που έχουν κατακτήσει τίτλο, συμμετέχουν όλες (πχ η Βραζιλία έχει 4 ομάδες)

4. Θέση για τη διοργανώτρια: Η οικοδέσποινα χώρα λαμβάνει επιπλέον θέση. Το 2025 δόθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι ως νικήτρια του Supporters’ Shield.

Δώδεκα γήπεδα στις ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το τουρνουά, με τον εναρκτήριο αγώνα να λαμβάνει χώρα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι στις 15 Ιουνίου και τον τελικό να γίνεται στο MetLife Stadium στο Νιού Τζέρσεϊ στις 13 Ιουλίου.

Στη φάση των «16» προκρίνονται οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου

1ος όμιλος

2ος όμιλος

3ος όμιλος

4ος όμιλος

5ος όμιλος

6ος όμιλος

7ος όμιλος

8ος όμιλος

