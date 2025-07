Ο χαμός του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο δυστύχημα, έχει συγκλονίσει όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Πριν τη σέντρα του αποψινού αγώνα ανάμεσα στη Φλουμινένσε και την Αλ Χιλάλ, για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Πορτογάλου διεθνούς και του αδερφού του, με τους συμπατριώτες τους, Ρούμπεν Νέβες και Ζοάο Κανσέλο να ξεσπούν σε κλάματα.

Ο Ρούμπεν Νέβες λύγισε, μη μπορώντας ακόμη να πιστέψει τον χαμό του κολλητού του, με τους Καλιντού Κουλιμπαλί και Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς που ήταν δίπλα του, να προσπαθούν να τον παρηγορήσουν.

Σε πολύ κακή κατάσταση ήταν όμως, όπως προαναφέραμε, και ο Ζοάο Κανσέλο, ο οποίος ήταν κι αυτός φίλος του αδικοχαμένου παίκτη των πρωταθλητών Αγγλίας.

Joao Cancelo and Ruben Neves were in tears during the minute of silence held for Diogo Jota and his brother.

This is absolutely heartbreaking 💔

pic.twitter.com/5r62V16P3H

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) July 4, 2025