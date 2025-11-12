Η Βαλένθια έβαλε φρένο στη Ρεάλ Μαδρίτης και με το τελικό επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 89-76, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-4, ενώ οι «μερένχες» έπεσαν στο 5-5.

Ο Μουρ με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος σκόρερ των νικητών, οι οποίοι είχαν σε πολύ καλό βράδυ και τους Ρόβερς, Τόμπσον, που σκόραραν από 14 πόντους έκαστος.

Οι 23 πόντοι του Λάιλς δεν αρκούσαν στη «βασίλισσα» για να κάνει την ανατροπή, ενώ βρισκόταν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα πίσω στο σκορ. Ο Καμπάτσο με 15 πόντους και ο Μαλεντόν με 14 ακολούθησαν σε απόδοση τον Αμερικανό, με την Ρεάλ να υποδέχεται την Πέμπτη (13/11) τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-38 (ημ.), 67-60, 89-76

Ζορίστηκε παρά το +20 η Φενέρμπαχτσε

Αν και προηγήθηκε με 20 πόντους στην 3η περίοδο η Φενέρμπαχτσε τα… χρειάστηκε μέχρι να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιβλήθηκε 84-75 και βρίσκεται πλέον στο 5-5 στην 10η αγωνιστική της Euroleague, ενώ οι Ισραηλινοί του Οντέντ Κάτας παραμένουν ουραγοί με 2-8.

Πρώτη φορά οι γηπεδούχοι πήραν διψήφια διαφορά 27-17 στο 13΄. Με 1/13 τρίποντα η Μακάμπι στο α΄ δεν μπορούσε να ελπίζει σε πολλά και στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου με διαδοχικά τρίποντα του Ντέβον Χολ η διαφορά έφτασε στο +18 (48-30 στο 22΄) και λίγο αργότερα στο «στρογγυλό» +20 (55-35 στο 25΄). Το ματς έμοιαζε να έχει τελειώσει, αφού η Μακάμπι δύσκολα θα έβρισκε τα αποθέματα να αντιδράσει. Κι όμως, η ουραγός της Euroleague δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη.

Στο 34ο λεπτό ισοφάρισε 66-66 έχοντας τρέξει επί μέρους σκορ 24-6 από το 60-42 (27΄) και αίφνης το ματς εξελίχθηκε σε μάχη πόντο-πόντο. Μόλις έχασε για πρώτη φορά το προβάδισμα (70-71 στο 36΄) η Φενέρμπαχτσε αφυπνίστηκε, με σερί 8-0 έγινε ξανά «αφεντικό» του αγώνα με 78-71 (38΄) και έφτασε στη νίκη με το τελικό 84-75.

Ο Μπόλντουϊν με 17π., 4ρ. και ο Χολ με 15π., 6ρ. «κουβάλησαν» την κάτοχο του τίτλου. Ωστόσο η Μακάμπι κέρδισε τις εντυπώσεις αφού πάλεψε μέχρι τέλους παρότι ο Λόνι Γουόκερ ήταν… άφαντος (7π.). Είχε όμως με μεγάλη μέρα τον Σόρκιν με 22π. και 7ρ.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 40-30, 65-55, 84-75

Με Ποκουσέφκσι, Καλάθη η Παρτιζάν νίκησε τη Μονακό

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τράβηξε δύο κρυφούς άσους από το μανίκι του και η Παρτιζάν νίκησε 78-76 τη Μονακό στο Βελιγράδι στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-6, ενώ η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποχώρησε στο 6-4.

Οι δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά στο σκορ μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου. Στο σημείο εκείνο η Παρτιζάν άρχιζε να χτίζει διαφορά ασφαλείας χάρη σε δύο αστάθμητους παράγοντες, αμφότεροι γνώριμοι του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Νικ Καλάθης που δεν είχε σκοράρει στα προηγούμενα παιχνίδια πέτυχε 10 πόντους και ήταν κινητήριος μοχλός της Παρτιζάν, ενώ ο Αλέξανδρος Ποκουσέφκι που μέχρι τώρα είχε σημειώσει συνολικά 10 πόντους, πέτυχε 17 απόψε! Στο 33΄ η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 20 πόντους και το υπόλοιπο έμοιαζε τυπική διαδικασία.

Κι όμως, η Μονακό δεν είχε παραδώσει τα όπλα. Με εκπληκτικό σερί 24-0 (!) όχι απλώς κάλυψε τη διαφορά, αλλά προηγήθηκε 76-74 δύο λεπτά πριν από το τέλος. Η Παρτιζάν απάντησε με 4-0 (78-76) για να ακολουθήσει ρεσιτάλ αστοχίας από τη Μονακό στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα με αποτέλεσμα το σκορ αυτό να είναι και το τελικό της αναμέτρησης.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ήταν καταλυτικός (17π., 7ρ.) ενώ 22π. πέτυχε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον για τους νικητές. Από πλευράς Μονακό κορυφαίος ήταν ο Μίροτιτς με 17π., 8ρ. σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76

Η Βίρτους «καθάρισε» την Αναντολού στο φινάλε

Έπειτα από τρεις σερί «βαριές» ήττες η Βίρτους Μπολόνια, «απάντησε» με μία πολύ σημαντική νίκη στο «Paladozza» επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 99-89 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-5.

Με τρομερό πλουραλισμό στην επίθεσή της (έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) κι ένα «ξέσπασμα» στην τελευταία περίοδο όπου «έγραψε» ένα επιμέρους 23-16, η ιταλική ομάδα μετέτρεψε το ντέρμπι των τριών πρώτων περιόδων σε… περίπατο στο φινάλε, καθώς η τουρκική ομάδα στέρεψε από ιδέες κι επιλογές πλην του Σέιν Λάρκιν.

Ο Κάρστεν Έντουαρντς με 21 πόντους και 5/10 τρίποντα, έκανε τη… διαφορά για τη Βίρτους που είχε 18/34 (52.9%) έξω από τα 6,.75μ.

Την ίδια ώρα η Αναντολού που έπεσε στο (απογοητευτικό) 3-7, τα περίμενε όλα απ’ τον Λάρκιν ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους (5/9 τρίπ.) και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 48-45, 76-73, 99-89

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Τρίτη 11/11

Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν – Μονακό 78-76

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Βίρτους Μπολόνια – Εφές 99-89

Παρί – Παναθηναϊκός 95-101

Τετάρτη 12/11

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (21:15)

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα (21:30)

Αρμάνι – Βιλερμπάν (21:30)

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2

Ζάλγκιρις 7-2

Ερυθρός Αστέρας 7-3

Ολυμπιακός 6-3

Μονακό 6-4

Βαλένθια 6-4

Παναθηναϊκός 6-4

Μπαρτσελόνα 5-4

Μπάγερν Μονάχου 5-4

Ρεάλ Μαδρίτης 5-5

Φενέρμπαχτσε 5-5

Βίρτους Μπολόνια 5-5

Αρμάνι 4-5

Παρί 4-6

Ντουμπάι 4-6

Παρτίζαν 4-6

Εφές 3-7

Μπασκόνια 3-7

Βιλερμπάν 2-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8