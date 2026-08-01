Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να επενδύει σε ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας! Η πρωταθλήτρια Ευρώπης της τελευταίας διετίας είναι ένα… βήμα απ’ τη συμφωνία με τον Άγιαξ για την απόκτηση του Μίκα Γκοντς.

Ο 21χρονος Βέλγος αριστερός εξτρέμ «προήχθη» στην πρώτη ομάδα του «Αίαντα» τη σεζόν 2023/24 και μέσα σε μία τριετία κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του με 25 γκολ και 27 ασίστ σε 113 επίσημα παιχνίδια.

Οι Παριζιάνοι είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τα 60 εκατ. ευρώ που ζητάει ο Άγιαξ και είναι πολύ πιθανό μέσα στα επόμενα 24ωρα να δοθεί το «πράσινο φως» στον Γκοντς για να ταξιδέψει στη Γαλλία και να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031 με την Παρί.

Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί επίσης και η μεταγραφή του Μαγκνές Ακλιούς της Μονακό, με την Παρί να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα του Πριγκιπάτου για ένα ποσό που φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.