Ο πρώην διεθνής επιθετικός, Άντι Κάρολ, συνεχίζει από το περασμένο καλοκαίρι την καριέρα του στη Ντάγκεναμ εντ Ρέντμπριτζ, που συμμετέχει στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Τις τελευταίες ημέρες έχει αναλάβει προσωρινά και τα χρέη προπονητή, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Λι Μπράντμπερι, ο οποίος απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο 37χρονος Άγγλος φορ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν σε Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ και Νιούκαστλ, έχοντας και δύο γκολ σε εννιά συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, είχε υπογράψει στη Ντάγκεναμ το περασμένο καλοκαίρι την ίδια ημέρα με την εξαγορά του συλλόγου από μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών από το Κατάρ, ενώ πριν από δύο μήνες έγινε και μέτοχος του συλλόγου.

Η Νταγκ εν Ρεντ βρίσκεται στη 12η θέση του νοτίου ομίλου της National League, που πιο παλιά ονομαζόταν Conference.