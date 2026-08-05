Ένα σοκαριστικό περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Βραζιλία, καθώς ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Σάο Πάολο, Νικολάς Μπόσχαρντ ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μπερουερί, στα προάστια του Σάο Πάολο, όταν το αυτοκίνηυτο του νεαρού αριστερού μπακ παρέσυρε έναν 84χρονο, τον Παόυλο Ροντρίγκες, ο οποίος επιχειρούσε να διασχύσει τον δρόμο.

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