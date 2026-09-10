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Μια διαφορετική προπόνηση αποφάσισε να βάλει στο πρόγραμμα η Παλμέϊρας. Η βραζιλιάνικη ομάδα απαγόρευσε τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους χώρους της ακαδημίας, θέλοντας να περιορίσει την έκθεση των νερών ποδοσφαιριστών στις οθόνες.

Η απαγόρευση ισχύει από την είσοδο στο προπονητικό κέντρο μέχει την αποχώρησή τους και αφορά τους παίχτες και το προσωπικό στους κοινόχρηστους χώρους.

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