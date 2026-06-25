Η Βαλένθια διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 108-84 στο «Palau Blaugrana» και κατέκτησε δίκαια το 2ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. MVP των τελικών ο Μοντέρο.
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Η Βαλένθια διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 108-84 στο «Palau Blaugrana» και κατέκτησε δίκαια το 2ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. MVP των τελικών ο Μοντέρο.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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