Η Βαλένθια διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 108-84 στο «Palau Blaugrana» και κατέκτησε δίκαια το 2ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. MVP των τελικών ο Μοντέρο.

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