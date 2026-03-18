Ο Καταλανός τερματοφύλακας, Πάου Λόπεθ, εκπροσώπησε τους παίκτες της Μπέτις, στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αυριανής αναμέτρησης-ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό (α΄ αγώνας 1-0) στη «La Cartuja» (19/3, 22:00, COSMOTE SPORT 4 HD, ΑΝΤ1), στη φάση των «16» του Europa League.

Ο Λόπεθ ξεκίνησε αναγνωρίζοντας τον ρόλο των οπαδών, οι οποίοι έδειξαν νευρικότητα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με τη Θέλτα:

«Πάντα γνωρίζουμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια και στο γήπεδό μας. Πρέπει να κατανοήσουμε την κατάσταση. Έχουν απίστευτο πάθος για την ομάδα και θέλουν να νιώθουν ενθουσιασμένοι γι’ αυτήν. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Αύριο είναι ένας σπουδαίος αγώνας. Είναι μια αναμέτρηση όπου είμαστε είτε μέσα είτε έξω, και όλοι είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν να προχωρούν, και η ομάδα έχει την ικανότητα να το κάνει. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να το πετύχουμε αυτό», είπε και συνέχισε:

«Νομίζω ότι πρέπει να μετατοπίσουμε την εστίασή μας λίγο μακριά από το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι η νίκη αύριο, και πάντα βγαίνουμε για να κερδίσουμε. Έχουμε χάντικαπ 1-0, αλλά γνωρίζοντας αυτό, είναι σημαντικό να μην σκεφτόμαστε το αποτέλεσμα και να επικεντρωθούμε σε αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας μας στο γήπεδο. Τα πράγματα θα έρθουν αν δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προφανώς, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι, και είναι εναντίον μας, αλλά μπορούμε να το ανατρέψουμε. Αν κερδίσουμε το παιχνίδι, είμαστε ακόμα σε αυτό, και πρέπει να βγούμε εκεί και να κερδίσουμε, όπως κάνουμε πάντα».

Ο Πάου Λόπεθ ρωτήθηκε επίσης για την προτίμησή του ανάμεσα στο να παίξει στο Champions League την επόμενη σεζόν και στην κατάκτηση ενός τίτλου με την Μπέτις:

«Θα είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να κερδίσω το αυριανό παιχνίδι. Θα δούμε τι θα συμβεί στο τέλος της σεζόν. Αυτό που πετυχαίνεις με αυτόν τον σύλλογο μεγεθύνεται πολύ και βιώνεται διαφορετικά από οπουδήποτε αλλού. Το να σκέφτεσαι τι θα συμβεί σε δύο μήνες δεν βοηθάει κανέναν. Το σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε το αύριο. Η Μπέτις βρίσκεται σε έναν ανεμοστρόβιλο υψηλών προσδοκιών. Ο κόσμος βλέπει ότι η Μπέτις αναπτύσσεται, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον ενθουσιασμό μας για αυτό που κάνουμε. Προφανώς, η Μπέτις έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα από τότε που ανέλαβε ο προπονητής. Κάθε χρόνο η ομάδα θέλει να είναι πιο φιλόδοξη. Δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε τον ενθουσιασμό μας για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα. Το να παίζεις στην Ευρώπη είναι πλέον κάτι συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν πριν. Είναι σημαντικό να μην χάσει κανείς από τα μάτια του τι αντιπροσωπεύει αυτός ο αγώνας. Είναι ένας σπουδαίος αγώνας για να τον παίξεις και να τον ζήσεις. Δεν μπορούμε να κολλήσουμε στην εμμονή που έχει η Μπέτις να κερδίζει κάθε αγώνα και κάθε ισοπαλία. Νομίζω ότι αναπτυσσόμαστε. Ο αυριανός αγώνας είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε βήμα τη φορά, απολαμβάνοντας τη στιγμή και απολαμβάνοντας την γιατί είναι μια υπέροχη ευκαιρία».

Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα (1-0), θα είναι κρίσιμο για την Μπέτις να κρατήσει την εστία της ανέπαφη για να αυξήσει τις πιθανότητές της να προκριθεί. Ο Πάου Λόπεθ το αναγνώρισε:

«Η αποφυγή του γκολ πάντα σου δίνει πολλά και η ομάδα εργάζεται σκληρά σε αυτό το θέμα. Και αν δεν το κάνουμε, η ομάδα έχει την ικανότητα να ανακάμψει. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Όσον αφορά το αν ένας πιθανός αποκλεισμός για την Μπέτις θα μπορούσε να θεωρηθεί «αποτυχία», ο Πάου Λόπεθ είπε:

«Προτιμώ να πιστεύω ότι έχουμε έναν σπουδαίο αγώνα αύριο και θα δούμε τι θα συμβεί. Στο τέλος, φαίνεται ότι είτε θα γράψουμε ιστορία είτε θα αποτύχουμε, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι ρεαλιστικό ή φυσιολογικό. Μετά τον αγώνα, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ό,τι συνέβη όπως θέλουμε. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να μην σκεφτόμαστε πέρα ​​από αυτό».