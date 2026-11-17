Στην ήττα με 1-0 από την Εθνική Ελλάδας και την απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναφέρθηκε ο Βέλικο Παούνοβιτς, μετά το τέλος της απογοητευτικής πορείας της Σερβίας στο Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «πλάβι», που τερμάτισαν τελευταίοι στον όμιλο χωρίς βαθμό, τόνισε πως η ομάδα χρειάζεται ηρεμία, προσθέτοντας ότι πλέον στρέφει την προσοχή της στα playoffs του Μαρτίου.

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