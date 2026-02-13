Η Εθνική κληρώθηκε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον 2ο όμιλο της League A στο Nations League. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μίλησε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, ο οποίος στάθηκε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τόνισε ότι είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας, για τις δύο μεταξύ τους συναντήσεις.

«Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι στον πάγκο της Ελλάδας και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γεγονός που προσθέτει αξία στον αγώνα. Ένας εξαιρετικός ειδικός που γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το δικό μας. Από αυτή την πλευρά, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, και από την άλλη πλευρά, εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας και θα προετοιμαστούμε καλά για κάθε αντίπαλο», είπε και πρόσθεσε:

«Συνολικά είναι συναρπαστικοί αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα μια πολύ καλή διοργάνωση. Μπορεί να μην κληρωθήκαμε με τους αντιπάλους που ελπίζαμε, αλλά είχαμε στο μυαλό μας ότι θα συναντήσουμε ομάδες που είναι ανάμεσα στις δέκα καλύτερες στον κόσμο και στην Ευρώπη. Ήμασταν έτοιμοι για οποιοδήποτε αποτέλεσμα και ανυπομονούμε για κάθε αντίπαλο. Είναι ένας δυνατός όμιλος, αλλά είμαστε και εμείς δυνατοί και πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα σε όλους τους αγώνες που παίζουμε στην έδρα μας. Κανείς δεν πρέπει να χάσει ένα τέτοιο θέαμα.

Είναι μια καλή δοκιμασία και πρόβα για εμάς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό με όλη μας την καρδιά. Αυτού του είδους οι αγώνες σημαίνουν πολλά για τους παίκτες, νομίζω ότι η ομάδα θα δείξει το ταλέντο της σε κάθε έναν από τους αγώνες που παίζουμε».

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Η επιτυχία είναι ότι έχουμε παραμείνει ανάμεσα στις 16 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και αυτό είναι αποτέλεσμα καλής δουλειάς. Ένα καλό σημείο εκκίνησης, αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Να πιστέψουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο».