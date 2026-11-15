Ο Βέλικο Παούνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και τη Σερβία (16/11, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, για την League A’ του Nations League.

Ο προπονητής της Σερβίας προανήγγειλε επιστροφές των Νεμάνια Μακσίβομιτς και Σάσα Λούκιτς, πριν υπογραμμίσει ότι η αναμέτρηση απέναντι στην «γαλανόλευκη» μπορεί να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους «Πλάβι», που θα παίξουν ωστόσο για την περηφάνεια τους για να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία σειρά αγώνων απέναντι σε ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.

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