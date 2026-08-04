Ένα περιστατικό που δύσκολα συναντάει κανείς σε ποδοσφαιρικό γήπεδο σημειώθηκε στη Βραζιλία, σε αγώνα μεταξύ των ομάδων U15 της Φλαμένγκο και της Σεαρά.

Στο 17΄της αναμέτρησης, ένας παπαγάλος μακάο έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, όμως δεν έμεινε απλός θεατής. Το μεγάλο πτηνό αποφάσισε να παίξει τη δική του μπάλα και με τον τρόπο που ξέρει …με φουλ επιθετική διάθεση κινήθηκε προς έναν ποδοσφαιριστή της Φλαμένγκο και στην προσπάθειά του να τον «χτυπήσει» με τα φτερά του, κατάφερε να τον ρίξει στο έδαφος.

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