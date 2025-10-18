Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο μεγάλος άτυχος στον χθεσινό αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Παναθηναϊκό, Γιώργος Παπαγιάννης, θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα στήριξης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει στα … πιτς για οκτώ μήνες.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, o Γιώργος Παπαγιάννης έγραψε: «Σας ευχαριστώ για τις εγκάρδιες ευχές σας. Η στήριξη και τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά και μου δίνουν τη δύναμη για να γυρίσω πιο δυνατός και καλύτερος. Θα επιστρέψω».