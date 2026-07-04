Ο δεύτερος αγώνας της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί ξημερώματα Κυριακής στις 00:00 ώρα Ελλάδας, στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας, όπου η Παραγουάη του Γκουστάβο Άλφαρο θα προσπαθήσει να συνεχίσει το παραμύθι της απέναντι στη μεγάλη φαβορί για τον τίτλο, Γαλλία.

Η Παραγουάη έφτασε ως εδώ γράφοντας τη μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής. Αφού πέρασε από τον όμιλό της με ανάμεικτα αποτελέσματα, στον γύρο των «32» απέκλεισε τους τετράκις παγκόσμιους πρωταθλητές Γερμανούς μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι με 4-3, ύστερα από ισοπαλία 1-1 στα 120 λεπτά, με τον τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ να αναδεικνύεται ο μεγάλος ήρωας της πρόκρισης.

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