Η υπόθεση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας παραμένει ορθάνοικτη, καθώς η προοπτική της ανάληψης της ηγεσίας από τον Αντρέα Πίρλο απορρίφθηκε. Η απόφαση έφερε ραγδαίες εξελίξεις και άνοιξαν νέο μέτωπο στη διοίκηση της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς ο Πάολο Μαλντίνι αποφάσισε οριστικά να παραιτηθεί απ’ τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Το ίδιο έκανε και ο Λεονάρντο, ο οποίος επίσης παραιτήθηκε απ’ το ρόλο του, σύμφωνα με το «Sky Sport Italia».

Ο Μαλντίνι είχε προσληφθεί ως τεχνικός διευθυντής της FIGC στις 11 Ιουλίου, προκειμένου να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της εθνικής ομάδας, μετά την αποτυχία της να προκριθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μόλις 16 ημέρες αργότερα, αποχώρησε από τη θέση του μαζί με τον Λεονάρντο, τον πρώην διεθνή Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε προσληφθεί ως σύμβουλός του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλαγκό θεωρεί ιδανικό διάδοχο του Μαλντίνι τον Τζόρτζιο Κιελίνι, επιδιώκοντας να εμπιστευθεί τη θέση του τεχνικού διευθυντή σε ακόμη μία εμβληματική μορφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. Η υπόθεση, πάντως, μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Ο Κιελίνι κατέχει πλέον διοικητικό ρόλο στη Γιουβέντους ως Chief Club Affairs Officer και οποιαδήποτε μετακίνησή του θα απαιτούσε συμφωνία με τη διοίκηση των «Μπιανκονέρι».