Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τσεχίας, Μίροσλαβ Κούμπεκ, υπέβαλε την παραίτησή του, μετά την απογοητευτική πορεία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην χώρα προκλήθηκε έντονη κριτική για τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Ο 74χρονος προπονητής απέδωσε τον αποκλεισμό της Τσεχίας σε «ανόητα λάθη» και στην κόπωση από τα πολλά ταξίδια, μετά την ήττα με 3-0 από το Μεξικό στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων. Το αποτέλεσμα άφησε τους Τσέχους στην τελευταία θέση του 1ου ομίλου με μόλις έναν βαθμό, τον οποίο είχαν αποσπάσει στην ισοπαλία με τη Νότια Αφρική.

«Μια επικοινωνιακή εκστρατεία από τα Μέσα Ενημέρωσης, βασισμένη σε μισές αλήθειες και κατασκευασμένες ιστορίες εναντίον μου, συνέβαλε επίσης στην απόφασή μου. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η δουλειά μου στην Εθνική Τσεχίας δεν θα είχε πλέον νόημα», ανέφερε ο Κούμπεκ.

Ανέλαβε την εθνική ομάδα μετά τη σοκαριστική ήττα στα προκριματικά από τα Νησιά Φερόε και κατάφερε να οδηγήσει τους Τσέχους μέσω των πλέι οφ στην πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, για πρώτη φορά μετά το 2006.

Ο βασικός κορμός της ομάδας αποτελούνταν από τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στις επιτυχημένες αναμετρήσεις των πλέι οφ απέναντι στην Ιρλανδία και τη Δανία, μεταξύ των οποίων ο αμυντικός της Γουλβς, Λάντισλαβ Κρέιτσι, και ο μέσος της Λιόν, Πάβελ Σουλτς.

Ο έμπειρος προπονητής βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για την αμυντική φιλοσοφία του, αλλά και για την απόφασή του να αφήσει στον πάγκο τον μεγάλο αστέρα της ομάδας, Πάτρικ Σικ, στο κρίσιμο παιχνίδι με το Μεξικό, το οποίο ολοκληρώθηκε με βαριά ήττα 3-0.