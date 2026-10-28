Ο αντιπρόεδρος της ιαπωνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (JFA), Τακέσι Οκάντα, ανακοίνωσε στις 28/10 την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την έγκριση της ασιατικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας (AFC) για την υποψηφιότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για μια ακόμη θητεία στην προεδρία της FIFA.

Σε συνάντηση στο Τόκιο, ο πρόεδρος της AFC (Σεΐχης Σαλμάν μπιν Εμπραχίμ Αλ Χαλίφα), εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Τζιάνι Ινφαντίνο ο οποίος ήταν παρών.

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