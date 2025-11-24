Την παραίτησή του απ’ την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο υπέβαλε ο Έτερε Μεσίνα, ο οποίος πάντως θα παραμείνει στην ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα ο 66χρονος τεχνικός θα αναλάβει θέση συμβούλου δίπλα στον πρόεδρο της ομάδας, Λέο Ντελ Όρκο.

Τη θέση του Μεσίνα στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να αναλάβει ο άμεσος συνεργάτης του Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος είχε αναλάβει το «τιμόνι» της ιταλικής ομάδας και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (νίκη 88-87 για την Αρμάνι), καθώς ο πολύπειρος τεχνικός ταλαιπωρήθηκε εκείνες τις ημέρες από ίωση.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο:

«Ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συμφωνία με τον πρόεδρο Λέο Ντελ’Όρκο, προλαβαίνοντας έτσι τη μετάβαση στον Πέπε Ποέτα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή.

Ο Έτορε Μεσίνα θα συνεχίσει να είναι μέλος της οργάνωσης σε διοικητικό ρόλο, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και την εμπειρογνωμοσύνη εντός του συλλόγου χάρη στην εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο πρόεδρος Λέο Ντελ’Όρκο δήλωσε: “Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον Έτορε Μεσίνα για τις επιτυχίες που πετύχαμε μαζί, από τα ιταλικά πρωταθλήματα που κερδίσαμε, μέχρι τα ιταλικά κύπελλα και τα σούπερ καπ, καθώς και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague το 2021. Με την ίδια πεποίθηση, εύχομαι κάθε επιτυχία στον Πέπε Ποέτα, με την σιγουριά ότι θα οδηγήσει την ομάδα με πάθος και αποφασιστικότητα».