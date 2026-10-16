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Ανοιχτό άφησε ο Μικέλ Αρτέτα το ενδεχόμενο επιστροφής του Μάρτιν Θουμπιμέντι στην κυριακάτικη (18/10) αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League. Αντιθέτως, ο Χρήστος Τζόλης θα παραμείνει στα «πιτς», όπως και ο Πιέρο Ινκαπιέ.
Ο τελευταίος αναμένεται να παραμείνει εκτός δράσης, καθώς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.
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