Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας θα παραμείνει ο Καλίντου Κουλιμπαλί. Η Αλ Χιλάλ, που είναι η νέα ομάδα του Καρίμ Μπενζεμά, ανακοίνωσε ότι ο 34χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός επέκτεινε το συμβόλαιό του κατά ένα χρόνο.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αλ Χιλάλ, υπό την προεδρία της Αυτού Υψηλότητας Πρίγκιπα Ναουάφ Μπιν Σαάντ, παρέτεινε το συμβόλαιο του Σενεγαλέζου αμυντικού Καλιντού Κουλιμπαλί για ένα χρόνο, μέχρι το 2027», ανακοίνωσε η ομάδα από την Σαουδική Αραβία.

Ο Κουλιμπαλί υπέγραψε στην Αλ Χιλάλ το 2023, με την Τσέλσι να βάζει στα ταμεία της, 23 εκατομμύρια ευρώ.