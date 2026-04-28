Στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Ούλα συνεχίζει την καριέρα του ο Ευθύμης Κουλούρης.

Ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και MVP του πολωνικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Πόγκον Στσέτσιν, αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι με τη νεοφώτιστη στη Β’ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Ούλα, και συνεχίζει να εντυπωσιάζει, σημειώνοντας ένα ακόμη γκολ στη νίκη με 2-0 επί Αλ Ανουάρ.

Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, ο Κουλούρης έφτασε τα 21 γκολ σε 31 αναμετρήσεις στη Β’ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.