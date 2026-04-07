Η Άστον Βίλα, μετά από εισήγηση του Ουνάι ‘Εμερι, ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους για να κρατήσει τα δικαιώματα του Ντάγκλας Λουίζ, ο οποίος παίζει δανεικός στην Αγγλία από την ιταλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος επέστρεψε τον Ιανουάριο στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ, 18 μήνες μετά τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους.

Το περασμένο καλοκαίρι εντάχθηκε με τη μορφή δανεισμού στο ρόστερ της Νότιγχαμ, αλλά δεν είχε θέση βασικού και αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε, παρά το ενδιαφέρον της Τσέλσι.

Η Βίλα έχει αποφασίσει να κρατήσει τα δικαιώματά του, ενεργοποιώντας τη ρήτρα των 27 εκατ. ευρώ, στη συμφωνία της με την Γιουβέντους.