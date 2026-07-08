Ο Ζοάο Κανσέλο θα παραμείνει στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Χάνσι Φλικ εισηγήθηκε στη διοίκηση την αγορά των δικαιωμάτων του από την Αλ Χιλάλ. Οι Καταλανοί θα καταβάλουν 15 εκατ. ευρώ και ο 32χρονος διεθνής Πορτογάλος αμυντικός, που επέστρεψε τον Ιανουάριο στη Βαρκελώνη, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, θα υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών.

Να σημειωθεί πως το καλοκαίρι του 2024 η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να κρατήσει τον Κανσέλο μετά από το δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά επέλεξε να μην το κάνει.

Αυτή τη φορά και ο διεθνής μπακ ήθελε πάντως να παραμείνει στο «Καμπ Νου» και η Μπάρτσα έδωσε τα χέρια με την Αλ Χιλάλ για να κρατήσει τα δικαιώματα του.