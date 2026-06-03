Οριστικά στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αντρέας Κρίστενσεν, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον συνέδεαν με τον Παναθηναϊκό.

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