Τι κι αν πολύ σύντομα στην τούρτα των γενεθλίων του θα προστεθεί και 39ο κεράκι;

Ο αειθαλής Λουίς Σουάρες θα συνεχίσει να δηλώνει κάτοικος Μαϊάμι, καθώς αναμένεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την τοπική Ίντερ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Athletic», ο Ουρουγουανός επιθετικός, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη με τις φανέλες των Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα, έχει δώσει τα χέρια με τους διοικούντες τον σύλλογο της Φλόριντα και για τη σεζόν του 2026.

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε χρόνο συμμετοχής στα πλέι οφ, ο Σουάρες σημείωσε μια αξιόλογη πορεία μέσα στην χρονιά, έχοντας με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι 17 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 50 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.