Ο Μέμφις Ντεπάι, που είχε συνδεθεί με την Μαρσέιγ, αναμένεται να παραμείνει στην Κορίνθιανς. Ο 32χρονος Ολλανδός, που έχει συμβόλαιο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, θα ανανεώσει τη συνεργασία του με την Σάο Πάολο για άλλα δύο χρόνια και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τη χώρα της Νότιας Αμερικής η νέα συμφωνία του θα έχει ισχύ μέχρι το 2028.

Όλα δείχνουν ότι η επιστροφή του Ντεπάι στο γαλλικό πρωτάθλημα θα αναβληθεί μέχρι νεοτέρας για τον πρώην παίκτη της Λιόν.