Η Μονακό συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη Ligue 1, επικρατώντας 2-1 της Λανς στο εναρκτήριο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής και δείχνει αποφασισμένη να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο.

Η Μονακό πήρε προβάδισμα στο 32’ με τον Μπρούνερ, όμως η Λανς αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 57’ με τον Ουντόλ.

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