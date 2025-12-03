Κράτησε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Λιθουανός σέντερ, είχε αποκτηθεί από την ομάδα του Βελιγραδίου τον περασμένο Οκτώβριο από τη Μονακό, με συμβόλαιο διάρκειας τριών μηνών και οψιόν για επέκταση μετά το πέρας αυτού του διαστήματος έως το τέλος της σεζόν.

Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα και συγκεκριμένα ο πρόεδρός του, Ζέλικο Ντρτσεβιτς, συναντήθηκε χθες (2/12) με τον ατζέντη του Μοτιεγιούνας και συμφώνησαν για την παραμονή του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Από την ημέρα που ο Λιθουανός έφτασε στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας μετρά 9 νίκες – 2 ήττες στη Euroleague.

O Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει 8,3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ μέσο όρο σε 11 αναμετρήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα στη Euroleague.