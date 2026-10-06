Ολόκληρη η Αργεντινή κινείται στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέσι. Η αποψινή αναμέτρηση της «αλμπισελέστε» με το Μπενίν στο Monumental αποτελεί την τελευταία παράσταση του κορυφαίου Αργεντινού με την φανέλα της Εθνικής ομάδας μπροστά στο κοινό της χώρας του.

Η «τρέλα» για το αντίο του Μέσι αλλάζει τον τρόπο ζωής και λειτουργίας της χώρας επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στα ωράρια εργασίας και στον τρόπο μετακίνησης των Αργεντινών. Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας στο μετρό, η Γραμμή D του Subte θα λειτουργήσει εκτάκτως μέχρι τη 01:30 τα ξημερώματα, προκειμένου να εξυπηρετήσει την αποχώρηση των χιλιάδων φιλάθλων μετά το τέλος της αναμέτρησης.

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