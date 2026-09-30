Με «όπλα» της την εξαιρετική αμυντική λειτουργία και τη συνέπεια από την περιφέρεια, η Μπεσίκτας άλωσε την «Aleksandar Nikolic Arena», επικρατώντας με 109-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκοράρισμα, με την Μπεσίκτας να εκμεταλλεύεται την εξαιρετική της αμυντική συμπεριφορά για να πάρει αρχικά προβάδισμα έξι πόντων (6-12) στα μέσα της πρώτης περιόδου, την ώρα που η ομάδα του Όντεντ Κάτας έμοιαζε ανήμπορη να ξεκολλήσει επιθετικά.

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