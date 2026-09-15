Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Λιθουανίας αποτελεί έπειτα από δύο χρόνια ο Ρίμας Κουρτινάιτις, που υπέβαλε την παραίτησή του στη Λιθουανική Ομοσπονδία, ενώ στη συνέχεια αιτιολόγησε τους λόγους της απόφασής του μέσα από μήνυμα.

Σε νέα εποχή οδεύει η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Λιθουανίας που πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, μετά την υποβολή της παραίτησης από τον Ρίμας Κουρτινάιτις από τη θέση του Ομοσπονδιακού προπονητή, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

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