Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Μάιλς Κέιλ, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει το συμβόλαιό τους.

Η γαλλική ομάδα ευχαρίστησε τον 27χρονο Αμερικανό φόργουορντ για την παρουσία, την αφοσίωση και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο.

Φέτος αγωνίστηκε σε 5 αγώνες Euroleague, μετρώντας 4,6 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 0,8 κλεψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.