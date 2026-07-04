Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον τον 35χρονο Αμερικανό φόργουορντ Γουίλ Κλάιμπερν, που έμεινε ελεύθερος από τους Καταλανούς μετά από μία σεζόν και αναζητά τον επόμενο προορισμό της καριέρας του.

Η ανανέωση συνεχίζεται στη Βαρκελώνη, με τους Καταλανούς να αποφασίζουν να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο του έμπειρου γκαρντ, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς τη φετινή σεζόν, ωστόσο είχε καλή συνολική παρουσία.

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