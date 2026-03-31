Η ομοσπονδία της Γκάνας έλυσε την συνεργασία της με τον προπονητή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, Ότο Άντο, λίγες ώρες μετά την ήττα από την Γερμανία με 2-1 σε φιλική αναμέτρηση και μόλις δέκα εβδομάδες πριν από το Μουντιάλ 2026.

«Η ομοσπονδία επιθυμεί να ευχαριστήσει ειλικρινά τον Ότο Άντο για την συμβολή του στην ομάδα και του εύχεται τα καλύτερα στις μελλοντικές του προσπάθειες. Ο αντικαταστάτης του στην τεχνική ηγεσία των «Μαύρων Αστέρων» θ’ ανακοινωθεί εν’ ευθέτω χρόνω», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ότο Άντο ήταν επικεφαλής της εθνικής ομάδας από τον Μάρτιο του 2024, ενώ η εθνική Γκάνας θ’ αντιμετωπίσει την Αγγλία, την Κροατία και τον Παναμά στον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό.