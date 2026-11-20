Η Βαλένθια βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στην τελευταία περίοδο απέναντι στη Βίρτους, ωστόσο με τον Τέιλορ και τον Σορτς να πρωταγωνιστούν, έφτασε στη νίκη με 92-87 και ανέβηκε στο 10-3, ανανεώνοντας το ραντεβού της με την κορυφή.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Σορτς και τον Σεν-Σουπερί να θέτουν ένα μικρό προβάδισμα της Βαλένθια (4-0), που μεγάλωσε γρήγορα μετά τα καλάθια των Τέιλορ και Σακό (12-4) καθώς η Βίρτους δυσκολεύτηκε μέχρι να βρει το ρυθμό της στο παρκέ. Ο Ντιούφ με τον Κλίντμαν και τον Ντιαρά έδωσαν λύσεις για τους «μπιανκονέρι» κάτω από το καλάθι (14-8), ενώ ο Φρέιζερ πέτυχε το πρώτο τρίποντο της Βίρτους για να ψαλιδίσει την απόσταση στους πέντε (16-11).

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