Στις 22:00 (ΑΝΤ1) θα ξεκινήσει στο Λος Άντζελες ο αγώνας ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ατλέτικο Μαδρίτης, στο πλαίσιο της πρεμιέρας των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο ιστορικό Rose Bowl της Πασαντίνα, στις ΗΠΑ για δεύτερη φορά την εφετινή σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα είχαν αναμετρηθεί στη φάση των ομίλων του Champions League, όταν η ομάδα του Σιμεόνε είχε επικρατήσει με 2-1 χάρη σε γκολ του Κορέα στο φινάλε.

Παρά την ήττα εκείνη, οι Παριζιάνοι συνέχισαν την πορεία τους κατακτώντας τελικά το πρώτο Champions League της ιστορίας τους, διαλύοντας την Ίντερ με 5-0 στον τελικό του Μονάχου.

Αντίθετα, η σεζόν 2024-25 έκλεισε με απογοήτευση για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, που ξεκίνησε εντυπωσιακά αλλά αποκλείστηκε πρόωρα από την Ευρώπη και έμεινε πίσω στη μάχη της La Liga.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Παρί Σεν Ζερμέν: Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Ντουέ, Ράμος, Κβαρατσχέλια

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Λενγκλέτ, Γκαλάν, Λε Λορμάντ, Ντε Πολ, Μπέριος, Λίνο, Γκριεζμάν, Άλβαρες, Σιμεόνε

Our eleven to start this #FIFACWC match 👊📑 pic.twitter.com/yMght0ZvY5

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 15, 2025