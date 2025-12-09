Ο Ουσμάν Ντεμπελέ τέθηκε εκτός της αποστολής της Παρί Σεν Ζερμέν για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Champions League, καθώς ταλαιπωρείται από ασθένεια, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο γαλλικός σύλλογος.

Ο 28χρονος, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας 2025, δεν αισθανόταν καλά από τη Δευτέρα και κρίθηκε ανέτοιμος για την αναμέτρηση της League phase της διοργάνωσης. Η απουσία του προστίθεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Γάλλος διεθνής παλεύει να βρει ρυθμό, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα διαθεσιμότητας το τελευταίο διάστημα.

Ο Ντεμπελέ είχε χάσει τους αγώνες πρωταθλήματος με τη Λιόν και τη Χάβρη λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, προτού επιστρέψει στις 26 Νοεμβρίου στη νίκη 5-3 επί της Τότεναμ στο Champions League, παίζοντας για 12 λεπτά ως αλλαγή. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ξανά ως αναπληρωματικός τόσο στο 1-0 από τη Μονακό στις 29 Νοεμβρίου όσο και στο 5-0 επί της Ρεν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μένοντας περίπου μισή ώρα στο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι.

Στο ματς με τη Ρεν, ο Ντεμπελέ μοίρασε την ασίστ στον Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις, δείχνοντας σταδιακή επάνοδο, προτού η ασθένεια τον αφήσει εκτός για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τετάρτης.

Η Παρί βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης με 12 βαθμούς σε πέντε αγώνες, ενώ η Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι 27η με τέσσερις βαθμούς.