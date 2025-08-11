Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα μπορεί να είχε σημαντική συμβολή στην περσινή πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι την κατάκτηση του Champions League, ωστόσο το μέλλον του στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Η ρήξη των δύο πλευρών ήρθε μετά την επιλογή του Ιταλού διεθνούς γκολκίπερ να μην αποδεχθεί την πρόταση που του κατατέθηκε για την επέκταση του συμβολαίου του.

Η Παρί απέκτησε πριν από λίγες ημέρες τον Λούκας Σεβαλιέ απ’ τη Λιλ αντί 40 εκατ. ευρώ, «δείχνοντας» με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως είχε πάρει πια τις αποφάσεις της και το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) επιβεβαιώθηκε πως ο Ντοναρούμα είναι «ξένο σώμα» για την ομάδα, μετά την επιλογή του Λουίς Ενρίκε να τον αφήσει εκτός αποστολής απ’ τον μεθαυριανό (Τετάρτη 13/8, 22:00) τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup με την Τότεναμ στο «Bluenergy Stadium» του Ούντινε.

Τα γαλλικά ΜΜΕ θεωρούν πως ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ιταλού θα είναι στην Premier League, όπου ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον απ’ την Τσέλσι και τους δύο «μεγάλους» συλλόγους του Μάντσεστερ.